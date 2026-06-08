Berlin (ots) -Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) verleiht heute erstmals den beBETA Digital Impact Award 2026. Mit der undotierten Auszeichnung werden vor rund 250 Gästen im Festsaal Kreuzberg in Berlin Projekte gewürdigt, die Medienhäuser strategisch, wirtschaftlich und/oder redaktionell voranbringen. Der Award wird von der Hamburger Verlagsberatung Highberg unterstützt.Die Auszeichnung in Gold geht an Ippen Media (München) für das Projekt "Digitale Wahlkarten". Hier werden in der Wahlberichterstattung komplexe Wahldaten nicht nur visualisiert, sondern journalistisch eingeordnet und bis auf die Ebene einzelner Kommunen nachvollziehbar gemacht. So entstehen Orientierung und Verständnis für politische Entwicklungen vor Ort und im gesamten Bundesgebiet. Besonders beeindruckt hat die Jury "die Verbindung aus technologischer Leistungsfähigkeit und journalistischem Anspruch". Als einziger Publisher mit einer vollständigen bundesweiten Abdeckung auf Gemeindeebene und der Berücksichtigung aller rund 11.000 Kommunen habe "Ippen Media neue Maßstäbe im datengetriebenen Journalismus" gesetzt. (Das vollständige Jury-Urteil finden Sie hier (https://www.bdzv.de/veranstaltungen/bebeta-digital-impact-awardc53748).)Silber gewinnt die Neue Pressegesellschaft (NPG, ULM) mit ihrer "Personalisierten Plattform". Statt Personalisierung als einzelnes Produktfeature zu verstehen, hat die NPG ihre digitalen Angebote grundlegend weiterentwickelt. Über zentrale Einstiegspunkte hinweg werden Inhalte entlang individueller Interessen, regionaler Relevanz und konkreter Nutzerbedürfnisse ausgespielt. Besonders überzeugt hat die Jury die Balance zwischen Daten und Redaktion. Die Personalisierung "folgt nicht allein algorithmischen Entscheidungen, sondern verbindet Nutzersignale mit journalistischer Priorisierung. Dadurch entsteht Relevanz, ohne den publizistischen Auftrag aus den Augen zu verlieren." (Das vollständige Jury-Urteil finden Sie hier. (https://www.bdzv.de/veranstaltungen/bebeta-digital-impact-awardc53749))Den Award in Bronze erkennt die Jury der Süddeutschen Zeitung zu für deren Engagement-Treiber und -Tools: News-Quiz, Snap Stories sowie Storytelling Plugins. Digitale Transformation zeigt sich nicht in einem einzelnen Format, sondern in der Fähigkeit, Innovation dauerhaft in einer Organisation zu verankern. Genau das sei der SZ mit ihrem Ansatz "Next Generation Storytelling" gelungen, würdigt die Jury. "Ausgangspunkt ist eine technologische Infrastruktur, die es Redaktionen ermöglicht, neue Formate schnell zu entwickeln, zu testen und zu skalieren. Die Storytelling-Plugins schaffen dafür die Grundlage und machen Innovation zu einem festen Bestandteil des redaktionellen Arbeitens." Darauf aufbauend entstehen Formate, die auf veränderte Nutzerbedürfnisse reagieren. (Das vollständige Jury-Urteil finden Sie hier (https://www.bdzv.de/veranstaltungen/bebeta-digital-impact-awardc53750).)Zitate der Jury:Katja Fleischmann, Head of Performing Content, dpa infocom"Die Medienbranche in Deutschland entwickelt sich schnell weiter: KI-gestützte Inhalte und Automatisierung, datengetriebene Personalisierung und starke Communities. Dadurch entstehen journalistische Ansätze, die die Nutzerbedürfnisse noch stärker berücksichtigen und neue wirtschaftliche Möglichkeiten schaffen."Hendrik Langen, Geschäftsführer Highberg"Die stärksten Einreichungen zeigen nicht einfach neue Tools, sondern eine neue Logik der Zusammenarbeit - Journalismus, Technologie und Geschäftsmodell greifen so ineinander, dass echter Mehrwert entsteht."Katharina Neubert, SVP Strategy & Investments - Managing Director AI Hub, Holtzbrinck Publishing"Die Einreichungen zeigen: KI ist im deutschen Journalismus angekommen und schafft neue Formate, die zuvor nicht möglich waren."Stephanie von Unruh, Geschäftsführerin NWZ Mediengruppe"Als Jury-Mitglied beeindruckte mich der Mut zur Innovation. Mit zahlreichen Ideen rund um neue digitale Produktansätze und dem vielfältigen Einsatz von KI schaffen wir gemeinsam Wachstum und positionieren unsere Branche als innovativer Möglichmacher."Nico Wilfer, Chief Product and Sales Officer, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Juryvorsitzender)"Die Einreichungen zum beBeta Award 2026 zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig digitale Innovation in deutschen Verlagshäusern heute aussieht: von KI-gestützter Produktionsautomatisierung über neue mobile Storytelling-Formate bis hin zu Loyalty-Mechaniken im E-Paper und immersiven Bildungserlebnissen. Was uns als Jury besonders beeindruckt hat, ist nicht die Technologie an sich, sondern der messbare Impact - auf Conversion, Engagement, Effizienz und Leserbindung."Der beBETA Digital Impact Award wird im Rahmen der vom BDZV veranstalteten jährlichen Digitalkonferenz beBETA verliehen. Um den Preis hatten sich 43 innovative digitale Projekte beworben. Die Würdigung ist der Nachfolger des ebenfalls von BDZV und Highberg vergebenen NOVA Innovation Awards.Pressekontakt:Anja PasquayLeiterin KommunikationTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6936/6290433