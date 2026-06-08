Die Elektromobilität in Stuttgart nimmt Fahrt auf - und das nicht nur bei den Neuzulassungen, bei denen der BEV-Anteil bereits fast ein Drittel erreicht hat. Damit der Hochlauf gelingt, steht die Kommune vor der Herausforderung, den öffentlichen Raum effizient und bedarfsgerecht mit Ladeinfrastruktur auszustatten. Felix Kolb, Teamkoordinator Elektromobilität im Stuttgarter Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen, gab auf der electrive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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