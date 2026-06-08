© Foto: ChatGPTDie USA könnten schon 2039 den Punkt erreichen, ab dem sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Schulden noch zu bedienen. Dafür müsste es nur so weiterlaufen wie bisher.Der Schuldenberg der USA ist in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter und weiter gestiegen. Während er Anfang der 1980er Jahre noch weniger als 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betrug, pendelt er aktuell knapp unter der Marke von 100 Prozent (gemessen an den bereinigten Schulden im Besitz der Öffentlichkeit, "Debt Held by the Public"). Diese Entwicklung könnte in den nächsten Jahren an Schwung gewinnen und die weltgrößte Volkswirtschaft in die Insolvenz treiben, zeigt eine aktuelle Untersuchung der renommierten …
Enthaltene Werte: US78378X1072,2455711,XD0009982303,US91282CQQ77,US912810UU06Den vollständigen Artikel lesen
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