Wenn es um die Ausstattung für extreme Bedingungen geht, denkt man selten an Laufstege. Doch für kommende Missionen abseits der Erde hat sich eine ungewöhnliche Allianz gebildet, die Funktionalität mit einem Hauch Haute Couture verbindet. Auf einer Pressekonferenz in New York haben das Modehaus Prada aus dem italienischen Mailand und das Raumfahrtunternehmen Axiom Space aus dem texanischen Houston einen neuen Ausrüstungsgegenstand vorgestellt. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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