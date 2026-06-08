© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDie Aktie des Vermittlers von Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen Uber bietet aktuell ein für Anlegerinnen und Anleger attraktives Chance-Risiko-Profil. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Uber Der empfindliche Abverkauf bei Technologie- und Wachstumswerten hat viele Anlegerinnen und Anleger am vergangenen Freitag auf dem falschen Fuß erwischt. Die in den Wochen zuvor hochdynamische Rallye insbesondere bei Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten hat Investoren mit Blick auf das Put-Call-Verhältnis am Optionsmarkt, das auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gefallen war, zu immer riskanteren Wetten veranlasst. Die entluden sich nach einem überraschend starken …
Enthaltene Werte: DE000A2E4K43,US90353T1007Den vollständigen Artikel lesen
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