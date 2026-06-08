Shilpa Biocare Pvt Ltd, eine Tochtergesellschaft von Shilpa Medicare Limited (BSE/NSE: SHILPAMED), ist eine strategische Kapitalpartnerschaft mit Gate2Brain, S.L., einem auf Therapeutika für das zentrale Nervensystem spezialisierten Biotechnologieunternehmen, eingegangen. Shilpa wird strategischer Anteilseigner sowie Partner für CMC, Herstellung und Zulassungsangelegenheiten für G2B-002 das Leitprogramm von Gate2Brain zur Behandlung der tödlichen pädiatrischen Hirntumoren DIPG und pGBM, die beide den Orphan-Drug-Status der US-amerikanischen FDA und der EMA erhalten haben. G2B-002 nutzt Gate2Brains firmeneigenen MiniAp4-Peptid-Shuttle, um SN-38 über die Blut-Hirn-Schranke zu transportieren, und zeigt in präklinischen Studien einen bis zu 100-fach höheren Wirkstofftransport ins Gehirn. Erste Studien am Menschen werden für das Geschäftsjahr 2028 erwartet.

G2B-002 zielt auf wachstumsstarke Onkologiemärkte ab der Glioblastom-Markt wird bis 2035 auf 6,48 Mrd. USD geschätzt (CAGR: 7,97 %), auf pädiatrische Hirntumoren mit 2,47 Mrd. USD bis 2031 (CAGR: 6,9 %) und auf DIPG mit 1,2 Mrd. USD bis 2035 (CAGR: 7,1 %). Die MiniAp4-Plattform von Gate2Brain erweitert das Potenzial zusätzlich auf seltene pädiatrische Krebsarten und breitere Kategorien des Zentralnervensystems. Dies ist Shilpas vierte strategische Kapitalbeteiligung, die das Engagement des Unternehmens für differenzierte Innovation und langfristige Wertschöpfung für Aktionäre und die Gesellschaft unterstreicht.

Kommentar der Geschäftsführung

Vishnukant Bhutada, Geschäftsführer, Shilpa Medicare Ltd:

"Die Blut-Hirn-Schranken-Technologie von Gate2Brain gehört zu den differenziertesten Plattformen für die Verabreichung an das ZNS, die wir evaluiert haben. Durch die Übernahme einer strategischen Beteiligung kann Shilpa an der langfristigen Wertschöpfung teilhaben und gleichzeitig die erforderlichen Fertigungs- und Zulassungskompetenzen einbringen, um G2B-002 in die ersten Studien am Menschen zu bringen und seine Anwendung auf andere Moleküle und Therapiebereiche auszuweiten."

Meritxell Teixidó Turà, CEO, Gate2Brain:

"Diese Partnerschaft ebnet G2B-002 einen klaren, risikominimierten Weg in die klinische Phase und bestätigt unsere Peptid-Shuttle-Plattform durch einen erstklassigen Partner im Bereich der Onkologie. Die Kombination der Fertigungs- und Zulassungskompetenzen von Shilpa mit unserer wissenschaftlichen Expertise ist die richtige Grundlage, um dieses Programm und die folgenden den Patienten zugänglich zu machen."

Über Shilpa Medicare Ltd

Shilpa Medicare Limited ist ein führendes indisches Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Wirkstoffen (APIs), Formulierungen und Biologika in den Bereichen Onkologie, Infektionskrankheiten und Spezialsegmente konzentriert. Mit Fachkompetenz in komplexen Generika, neuartigen Wirkstofffreisetzungssystemen und CDMO-Dienstleistungen versorgt Shilpa Patienten in über 80 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.vbshilpa.com

Über Gate2Brain, S.L.

Gate2Brain ist ein in Barcelona ansässiges Biotechnologieunternehmen, das peptidbasierte Verabreichungssysteme entwickelt, die Therapeutika über die Blut-Hirn-Schranke transportieren, um Erkrankungen des zentralen Nervensystems zu behandeln. Sein führender Wirkstoffkandidat, G2B-002, nutzt den firmeneigenen MiniAp4-Peptid-Shuttle, um onkologische Wirkstoffe direkt an Hirntumore abzugeben. www.gate2brain.com

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Monish Shah mediarelations@vbshilpa.com