Die WWDC 2026 sollte Apples großer KI-Befreiungsschlag werden - und die Aktie startete mit einem kurzen Ausflug auf ein neues Allzeithoch in die Keynote. Doch nach den Details zur überarbeiteten Siri kam die Luft schnell raus. Was die Anleger so enttäuscht hat und warum der Druck auf Apple größer ist als je zuvor.• Die Apple-Aktie kletterte zum Start der WWDC 2026 kurz auf ein neues Allzeithoch, gab die Gewinne nach den Siri-Details jedoch wieder ab. • Anleger zeigten sich enttäuscht, da eigenständige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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