Ethereum (ETH/USD) steht nach dem jüngsten Ausverkauf von in der Spitze rund -25% allein in der Vorwoche an einer wichtigen charttechnischen Wegmarke. Während die Redaktion zuletzt darauf verwies, dass Krypto-Aktien derzeit vielfach besser laufen als Bitcoin, Ethereum & Co., zeigt der Ether-Kurs selbst weiterhin erhebliche Schwäche. Dennoch trifft der Rücklauf nun auf eine Zone, an der zumindest eine technische Gegenbewegung möglich erscheint. Durchaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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