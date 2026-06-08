Die WWDC 2026 ist die Veranstaltung im Jahr, in deren Rahmen Apple seine neuen Betriebssysteme vorstellt. Was bringen iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 aufs Smartphone, Tablet und Computer? Und welche Rolle spielt die neue Siri dabei? Vermutlich zum letzten Mal hat der Noch-Apple-Chef Tim Cook eine Keynote mit seinem Signature-Move, einem gut gelaunten "Good Morning", eröffnet. Im September 2026 wird Cook als Vorsitzender in den Aufsichtsrat wechseln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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