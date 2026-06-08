Nach dem heftigen Kursrutsch am Freitag zeigten sich die Schnäppchenjäger an der Wall Street zum Wochenauftakt wieder hungrig. Selbst die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten bremsten den Vorwärtsdrang nicht aus. Vor allem die stark gebeutelten Halbleiter-Werte feierten ein fulminantes Comeback auf dem Parkett.Zum Börsenschluss notierte der technologielastige Nasdaq 100 1,58 Prozent höher bei 29.414 Punkten. Er hatte am Freitag mit einem Minus von fast 5 Prozent besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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