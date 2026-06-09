Capcom beabsichtigt, den Wert der Marke durch die Neuauflage eines beliebten Titels der Reihe weiter zu steigern

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass Resident Evil Veronica, der neueste Titel der Resident Evil-Reihe, im Jahr 2027 erscheinen soll.

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Resident Evil Veronica key art

Das Resident Evil-Franchise umfasst Survival-Horror-Spiele, in denen die Spieler verschiedene Waffen und andere Gegenstände einsetzen, um in furchterregenden Situationen zu überleben. Dank einer begeisterten weltweiten Fangemeinde wurden seit der Veröffentlichung des ersten Titels dieser Flaggschiff-Reihe im Jahr 1996 insgesamt über 201 Millionen Exemplare verkauft.

Resident Evil Veronica ist ein Remake des Originals Resident Evil Code: Veronica, das im Jahr 2000 erschien. Capcom bewahrt zwar den Charme des Originals, entwickelt das 2027 erscheinende Spiel jedoch als neuesten Teil der Resident Evil-Reihe mit einer neu interpretierten Handlung und hochwertiger Grafik, die durch die firmeneigene RE ENGINE ermöglicht wird. Das Unternehmen entwickelt das Spiel kontinuierlich weiter, um sowohl Fans der Serie als auch Neulinge gleichermaßen zufrieden zu stellen. Das Erscheinungsdatum sowie weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung nutzt, um äußerst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

Stand: 31. März 2026

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Mobilgeräte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Franchises wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen zu Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

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