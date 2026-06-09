Oraglutide einmal wöchentlich, niedrige Dosis, wenige Nebenwirkungen, orales GLP-1

Glukose- und Insulinreaktion im Verlauf von 6 Tagen:

Klinische Daten auf der World ADA Diabetes Obesity Conference vorgestellt

Posterpräsentation von Diabetology Limited (Jersey) (https://diabetology.co.uk/ada-poster) 1724-P im Rahmen der 86. ADA-Wissenschaftstagung in New Orleans, in der erste Daten aus Humanstudien zu Oraglutide vorgestellt wurden einem in kleinen Kapseln verabreichten, im Darm freigesetzten oralen Semaglutid, das unter Verwendung der firmeneigenen Axcess-Verabreichungstechnologie entwickelt wurde.

DIE WICHTIGSTEN HIGHLIGHTS

6-Tage-Glukosekontrolle: Eine einmalige orale Dosis von 4 mg Oraglutide sorgte für ein anhaltendes Absinken des Blutzuckerspiegels. Am 6. Tag wurde ein Wert von 14 gemessen (p 0,046), die längste Wirkdauer, die bei einer einzelnen oralen GLP-1-Dosis in einer IVGTT-Studie am Menschen beobachtet wurde.

Eine einmalige orale Dosis von 4 mg Oraglutide sorgte für ein anhaltendes Absinken des Blutzuckerspiegels. Am 6. Tag wurde ein Wert von 14 gemessen (p 0,046), die längste Wirkdauer, die bei einer einzelnen oralen GLP-1-Dosis in einer IVGTT-Studie am Menschen beobachtet wurde. Anstieg der Insulinsekretion um 28 %: Im Vergleich zu der Gabe von Placebo stieg die prozentuale Insulin-AUC um 12 am Tag 0 (p 0,02) und um 28 am Tag 1 (p 0,025).

Im Vergleich zu der Gabe von Placebo stieg die prozentuale Insulin-AUC um 12 am Tag 0 (p 0,02) und um 28 am Tag 1 (p 0,025). Innovativer Depot-Effekt im Darm: Der Semaglutid-Spiegel im Blut war am Tag 1 höher als nach der Dosierung am Tag 0, was auf einen lipidassoziierten Depot-Effekt in der Darmwand hindeutet eine völlig neue pharmakologische Erkenntnis.

Der Semaglutid-Spiegel im Blut war am Tag 1 höher als nach der Dosierung am Tag 0, was auf einen lipidassoziierten Depot-Effekt in der Darmwand hindeutet eine völlig neue pharmakologische Erkenntnis. Es wurden keine Übelkeit oder Nebenwirkungen beobachtet: In der Kohorte mit 8 Probanden wurden über einen Zeitraum von einer Woche keine unerwünschten Nebenwirkungen beobachtet, was im Einklang mit der gezielten Beeinflussung vagaler afferenter Mechanismen steht, was einen Spitzenwert der expositionsbedingten Konzentration außerhalb des Zielbereichs im peripheren Kreislauf verhindert.

In der Kohorte mit 8 Probanden wurden über einen Zeitraum von einer Woche keine unerwünschten Nebenwirkungen beobachtet, was im Einklang mit der gezielten Beeinflussung vagaler afferenter Mechanismen steht, was einen Spitzenwert der expositionsbedingten Konzentration außerhalb des Zielbereichs im peripheren Kreislauf verhindert. Dosierung >6x niedriger als Rybelsus: Die mindestens sechsmal höhere Biopotenz als die von Rybelsus (R2) eröffnet die Möglichkeit für niedrig dosierte Retard-Formulierungen mit Oraglutide sowie für Mikrodosis-Erhaltungs- und Rebound-Präventionsformulierungen mit Satietyde.

Die mindestens sechsmal höhere Biopotenz als die von Rybelsus (R2) eröffnet die Möglichkeit für niedrig dosierte Retard-Formulierungen mit Oraglutide sowie für Mikrodosis-Erhaltungs- und Rebound-Präventionsformulierungen mit Satietyde. Konzentrationen im Blutkreislauf: ausreichend, um die GLP-1-Rezeptoren der Bauchspeicheldrüse bis zum 4. Tag zu aktivieren.

ausreichend, um die GLP-1-Rezeptoren der Bauchspeicheldrüse bis zum 4. Tag zu aktivieren. Patentschutz der Plattform bis 2044: Die von Diabetology lizenzierte Axcess-Formulierungstechnologie ist durch Patente und Patentanmeldungen bis 2044 geschützt.

Oralglutide verspricht dank der praktischen, einmal wöchentlich oral einzunehmenden Kapsel eine optimale Therapietreue und folgt dem bewährten Schema einer einmal pro Woche gegebenen GLP-1-Injektion.

Die längere Wirkdauer und das geringere Nebenwirkungsprofil resultieren aus der deutlich niedrigeren Dosierung bei oraler Einnahme und dem physiologischeren Verabreichungsweg über die Darmwand. Genau dort wird GLP-1 auf natürliche Weise größtenteils produziert, und dort befinden sich die Rezeptoren des Vagusnervs, die über das Gehirn das Sättigungsgefühl auslösen. Dank dieser Vorteile besteht das Potenzial, die Gesamtkosten der Therapie deutlich zu senken und die Abbruchrate sowie Nebenwirkungen zu verringern. Zudem besteht die Möglichkeit einer Mikrodosierung von Satietyde, um Rebound-Effekte nach Adipositas-Behandlungen zu reduzieren.

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