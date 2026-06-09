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Camel Energy GmbH präsentiert fortschrittliche Batterietechnologien auf der AABC Europe 2026



09.06.2026 / 01:25 CET/CEST

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MAINZ, Deutschland, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Camel Energy GmbH nahm an der Advanced Automotive Battery Conference (AABC Europe 2026) in Mainz teil. Die AABC ist eine der führenden internationalen Veranstaltungen der Automobilindustrie im Bereich Batterietechnologien der nächsten Generation und Elektrifizierung.

Auf der Messe präsentierte die Camel Energy GmbH ihre neuesten Entwicklungen und Fähigkeiten im Bereich der fortschrittlichen Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batterietechnologien, einschließlich innovativer Zelllösungen, Batteriemanagementsysteme (BMS) und integrierter Batterielösungen, die darauf ausgelegt sind, die sich entwickelnden Bedürfnisse der globalen Automobilhersteller und Mobilitätsanwendungen zu unterstützen.

Die Veranstaltung bot eine wichtige Plattform für den Austausch von Erkenntnissen mit Branchenführern, Erstausrüstern, Technologiepartnern und Technikexperten aus dem gesamten Batterie- und Kfz-Ökosystem. Die Teilnahme der Camel Energy GmbH spiegelt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Innovation, Elektrifizierung und die Entwicklung von leistungsstarken und nachhaltigen Energiespeicherlösungen für die Zukunft der Mobilität wider. Als europäische Tochtergesellschaft der Camel Group baut die Camel Energy GmbH ihre Präsenz in ganz Europa weiter aus, stärkt die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Akteuren der Automobilindustrie und unterstützt den Übergang zu saubereren und intelligenteren Mobilitätslösungen.

Informationen zur Camel Energy GmbH

Die Camel Energy GmbH ist die europäische Tochtergesellschaft der Camel Group, einem weltweit führenden Hersteller von fortschrittlichen Batterie- und Energiespeicherlösungen, der Automobilhersteller und Industriekunden weltweit beliefert.

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