Die Rohstoffmärkte stehen vor einer spannenden Phase. Während geopolitische Krisen das Angebot wichtiger Industriemetalle verknappen und neue Preisrekorde ermöglichen könnten, bleibt Gold angesichts hoher Staatsverschuldung, Zentralbankkäufen und globaler Unsicherheiten einer der aussichtsreichsten Profiteure. Gleichzeitig investieren die USA und Europa Milliardenbeträge in den Aufbau unabhängiger Lieferketten für kritische Rohstoffe, um ihre Technologie-, Energie- und Rüstungsindustrien abzusichern. Für Anleger eröffnen sich damit Chancen in gleich mehreren Zukunftsmärkten, die von strukturellen Engpässen und strategischer Nachfrage profitieren könnten.
Enthaltene Werte: US0138721065,US91733P1075,CA25039N4084Den vollständigen Artikel lesen ...
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