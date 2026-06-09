© Foto: DALL-EFuelCell Energy hat die Erwartungen klar verfehlt. Umsatz, Ergebnis und Auftragsbestand enttäuschen. Die Anleger klammern sich aber an die Fantasie KI-Stromhunger. Bloom Energy bleibt im Vergleich aber die bessere Wahl!Die Aktie von FuelCell Energy bleibt ein Spielball der großen KI-Stromfantasie. Der US-Brennstoffzellen-Spezialist hat am Montag seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt, die operativ kaum Anlass zur Euphorie geben. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 35,6 Millionen US-Dollar. Analysten hatten mit rund 40,5 Millionen US-Dollar gerechnet. Auch das Ergebnis fiel schwächer aus als erwartet. Auf bereinigter Basis lag der Verlust je …
Enthaltene Werte: US0937121079,US35952H7008Den vollständigen Artikel lesen
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