Die Straße von Hormus durchfahren zu wollen, bleibt ein großes Risiko. So hat nun das US-Militär im Golf von Oman einen Tanker mit Kurs auf einen iranischen Hafen angegriffen. Das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando erklärte, der unbeladene Öltanker unter der Flagge Palaus habe gegen die US-Blockade des Iran verstoßen.Kurzfassung:• Das US-Militär griff nach eigenen Angaben einen Tanker im Golf von Oman an, der gegen die US-Maßnahmen gegen den Iran verstoßen haben soll.• Nach der jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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