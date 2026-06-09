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SoftwareOne setzt neue Finanzziele für 2030 - KI-Transformation eröffnet beispiellose strukturelle Wachstumschancen in Unternehmenssoftware und -Cloud



09.06.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareOne setzt neue Finanzziele für 2030 - KI-Transformation eröffnet beispiellose strukturelle Wachstumschancen in Unternehmenssoftware und -Cloud Stans, Schweiz I 9. Juni 2026 - SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON) präsentiert heute anlässlich ihres Capital Markets Day ab 14:00 Uhr MESZ neue Finanzziele für 2030 sowie eine weiterentwickelte Strategie. Das Unternehmen strebt ein Umsatzwachstum (CAGR) im hohen einstelligen Prozentbereich, eine EBITDA-Marge von über 28% sowie eine Free-Cashflow-Konversionsrate von über 60% an. Diese Ambition stützt sich auf die erfolgreiche Integration von Crayon, ein Geschäftsmodell, das aus jedem Technologiesprung gestärkt hervorgegangen ist, sowie eine nochmals verbesserte Ausgangslage, um die strukturellen Wachstumschancen durch Künstliche Intelligenz zu nutzen. Die Integration von Crayon befindet sich in der letzten Phase und entwickelt sich über den ursprünglichen Erwartungen. In einer Zeit, in der KI die Software- und Cloud-Anforderungen von Unternehmen grundlegend verändert, positioniert sich SoftwareOne als eine einzigartig globale Plattform mit rund 12'000 Mitarbeitenden in mehr als 70 Ländern, die über zusätzliche Grössenvorteile, Kompetenzen und Kundennähe verfügt. «Das Geschäftsmodell von SoftwareOne basiert auf einem zentralen Wertversprechen, das durch jeden bedeutenden Technologiesprung gestärkt wurde. Der Zusammenschluss mit Crayon hat eine wahrhaft globale Plattform geschaffen, die uns hervorragend positioniert, um Kunden durch die wohl komplexeste Dekade in der Geschichte von Unternehmenssoftware zu begleiten», sagt Melissa Mulholland, Co-CEO von SoftwareOne. Raphael Erb, Co-CEO von SoftwareOne, betont weiter: «Jede Technologiewelle - von On-Premises zu Cloud, von der Verbreitung von SaaS bis hin zu Multi-Cloud, und nun zu KI - hat die Nachfrage nach dem, was wir anbieten, erhöht. Heute präsentieren wir einen klaren und nachvollziehbaren Weg zu starkem, profitablem Wachstum, getragen von einem Geschäftsmodell, das entlang des gesamten Technologielebenszyklus messbare Ergebnisse für unsere Kunden erzielt.» Vertrauenswürdiger Partner entlang des gesamten Technologielebenszyklus Als unabhängiger Berater adressiert SoftwareOne mit ihrem Go-to-Market-Modell den gesamten Technologielebenszyklus ihrer Kunden. Mit der beschleunigten Implementierung von KI in Unternehmen steigt deren Bedarf, Technologiekosten, Komplexität und Risiken zu steuern, was die Nachfrage nach den Lösungen von SoftwareOne weiter erhöht: IT Cost Management: Beratungs-, IT-Asset-Management- und FinOps-Dienstleistungen, die Visibilität und Kontrolle über Ausgaben für Software, Cloud und KI verbessern.

Beratungs-, IT-Asset-Management- und FinOps-Dienstleistungen, die Visibilität und Kontrolle über Ausgaben für Software, Cloud und KI verbessern. Software & Cloud Sourcing: Zugang zum branchenweit breitesten Vendor-Portfolio mit mehr als 10'000 Herstellern über Beschaffung, Wiederverkauf sowie ein skalierbares Channel-Geschäft mit mehr als 200'000 KMU-Kunden.

Zugang zum branchenweit breitesten Vendor-Portfolio mit mehr als 10'000 Herstellern über Beschaffung, Wiederverkauf sowie ein skalierbares Channel-Geschäft mit mehr als 200'000 KMU-Kunden. Cloud Services: End-to-End-Cloud-Dienstleistungen - von Migration und Modernisierung bis zu Security- und Managed-Services-Lösungen in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen.

End-to-End-Cloud-Dienstleistungen - von Migration und Modernisierung bis zu Security- und Managed-Services-Lösungen in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen. Data & AI Solutions: Ergebnisorientierte KI-Dienstleistungen, die Optimierungspotenziale in messbaren Geschäftsnutzen umwandeln. Künstliche Intelligenz wirkt über alle vier Geschäftsbereiche hinweg als struktureller Beschleuniger: Sie erhöht die Anforderungen an Governance, treibt Lizenz-Upgrades voran, beschleunigt die Cloud-Nutzung und schafft Nachfrage nach neuen Dienstleistungen, während Unternehmen ihre KI-Fähigkeiten ausbauen. SoftwareOne - mit ihrem proprietären Knowhow, Daten aus Millionen von Softwaretransaktionen, ihren komplementären Servicekompetenzen und mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung - ist besonders gut positioniert, einen wachsenden Anteil der Technologieausgaben von Kunden in den Bereichen Software, Cloud und KI zu gewinnen. Finanzielle Ambitionen 2030 und Dividendenpolitik Durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) im hohen einstelligen Prozentbereich, basierend auf breit abgestütztem Wachstum in Software & Cloud Direct, Channel und Services.

EBITDA-Marge von über 28%, entsprechend einer deutlichen Verbesserung um 5 Prozentpunkte gegenüber 2026, getrieben durch KI-bedingte Effizienzgewinne, ein skalierbares Geschäftsmodell und Operating Leverage.

Free-Cashflow-Konversion von über 60% über den gesamten Zyklus hinweg, unterstützt durch Gewinnwachstum und strukturelle Verbesserungen im Working Capital.

Dividendenpolitik mit einer angestrebten Ausschüttungsquote von 30-50% des Reingewinns. LIVE-EVENT UND WEBCAST Der Capital Markets Day von SoftwareOne beginnt heute um 14:00 MESZ. Die Veranstaltung findet in einem hybriden Format statt. Investoren, Research-Analysten und Medienvertreter sind eingeladen, vor Ort im Circle Convention Centre am Flughafen Zürich (nach vorgängiger Anmeldung) teilzunehmen. Der Live-Webcast kann über SoftwareOne Capital Markets Day 2026 verfolgt werden. Die Präsentationsunterlagen sowie die Agenda stehen ab 13:00 Uhr MESZ hier zur Verfügung. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Für die Teilnahme an der Q&A-Session, oder falls Sie nicht am Webcast teilnehmen können, stehen Ihnen 10-15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung die folgenden Einwahlnummern zur Verfügung: Schweiz / Europa: +41 (0) 58 310 50 00 UK: +44 (0) 207 107 06 13 USA: +1 (1) 631 570 56 13 Weitere internationale Nummern finden Sie hier . Eine Aufzeichnung des Webcasts steht nach der Live-Veranstaltung unter Investor Relations | SoftwareOne zur Verfügung. UNTERNEHMENSKALENDER Ergebnisse H1 2026 und Halbjahresbericht 2026 26. August 2026 Trading Update Q3 2026 11. November 2026

KONTAKT Kjell Arne Hansen, Investor Relations Tel. +47 95 04 03 72, kjellarne.hansen@softwareone.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein globaler Anbieter und Distributor von Software und Cloud-Lösungen. In mehr als 70 Ländern unterstützen rund 12'000 Mitarbeitende unsere Partner und Kunden dabei, Kosten zu optimieren, Software effizient zu beschaffen, Wachstum zu beschleunigen und sicher in komplexen IT-Umgebungen zu navigieren. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, Software sowie Data & AI befähigen wir Unternehmen, ihre IT zu modernisieren, Innovationen voranzutreiben und den vollen Wert ihrer Technologieinvestitionen auszuschöpfen. SoftwareOne hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange sowie der Euronext Oslo Børs unter dem Tickersymbol SWON kotiert. SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Medienmitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung des Konzerns enthalten. Solche Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsdruck, rechtliche und regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit des Konzerns, die zur Generierung von Umsätzen und Führung der Geschäftstätigkeiten notwendigen Mitarbeitenden anzuwerben und zu binden, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen der Rechnungslegungsstandards oder Bilanzierungsrichtlinien, die Verzögerung oder Verhinderung beim Einholen behördlicher Genehmigungen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder negative Werbung und nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse wesentlich von den Aussagen in dieser Medienmitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

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