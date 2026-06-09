Die STOAG Stadtwerke Oberhausen haben 16 neue Elektrobusse von BYD in den Linienbetrieb integriert. Damit wächst die Busflotte des Verkehrsunternehmens auf 35 Batterie-elektrische Solobusse. Zudem stehen sieben weitere Gelenkbusse von VDL kurz vor der Inbetriebnahme. Das ÖPNV-Unternehmen beschafft ihre Fahrzeuge im Rahmen offener, europaweiter Ausschreibungen. Bewertet würden dabei unter anderem technische Eignung, Wirtschaftlichkeit, Lebenszykluskosten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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