Die Wix.com-Aktie hat zuletzt ein neues 10-Jahres-Tief markiert und steht damit weiter massiv unter Druck. Auslöser für den jüngsten Kursrutsch waren eine gesenkte Jahresprognose, enttäuschende Renditen sowie eine deutlich rückläufige operative Marge. Gleichzeitig befindet sich das Unternehmen in einer umfassenden Restrukturierung, die von Stellenabbau und einem stärkeren Einsatz von Künstlicher Intelligenz geprägt ist. Wie es für den Preis der Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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