© Foto: PAUL SAKUMA - APDie Bank of America sieht bei Sandisk trotz einer Jahresrallye von über 500 Prozent weiteres enormes Potenzial durch den KI-Boom.Die Rallye der Speicherchip-Aktie SanDisk könnte nach Ansicht der Bank of America noch lange nicht beendet sein. Trotz eines Rücksetzers in der vergangenen Woche sehen die Analysten weiteres erhebliches Aufwärtspotenzial für den KI-Profiteur. Die US-Bank bestätigte ihre Kaufempfehlung für die Aktie und hob das Kursziel auf 2.100 US-Dollar an. Die Aktie von SanDisk schloss zuletzt 5,3 Prozent höher bei 1.642 US-Dollar. Daraus ergibt sich auf Basis des neuen Kursziels ein weiteres Kurspotenzial von rund 28 Prozent. Sandisk gehört zu den größten Börsengewinnern 2026 …
Enthaltene Werte: US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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