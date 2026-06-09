Zum Wochenstart geriet der Technologiewert deutlich unter Druck. Der Markt richtet den Blick nun auf die kurzfristige Stabilisierung.Den vollständigen Artikel lesen ...
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