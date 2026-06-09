Berlin (ots) -Es waren einmal zwei deutsche Comic-Künstler, die sich aufmachten, Lucky Luke zum 80. Jubiläum eine Hommage auf den Leib zu schreiben... Heute erscheint "Lucky Luke - Die Grimm Brothers" von Flix und Reinhard Kleist! Neben der einzigartigen Zusammenarbeit der beiden renommierten und mehrfach ausgezeichneten deutschen Comic-Stars treffen hier die Kinder- und Hausmärchen auf den Wilden Westen - und Lucky Luke auf Jacob und Wilhelm Grimm!Die Brüder sind in Deutschland bereits Stars und begeben sich deshalb auf eine Lesereise nach Amerika, wo sie von Lucky Luke betreut werden. Doch zunächst interessiert sich niemand für ihre Märchensammlung - bis ihnen die Idee kommt, auf amerikanische Sagen umzusatteln. Als Jacob und Wilhelm auf Ma Dalton treffen, die ihnen die Geschichte ihrer vier grundanständigen Söhne erzählt, beginnt die Reise aus dem Ruder zu laufen, denn die Daltons sind mit ihrem unfreiwilligen Image-Wandel gar nicht zufrieden...Die Zusammenarbeit von Flix als Szenarist und Reinhard Kleist als Zeichner wird ergänzt durch die wunderbare Kolorierung von Thomas Gilke - eine echte Teamleistung, ganz nach Vorbild der Brüder Grimm. "Jedes Mal, wenn neue getuschte Seiten gekommen sind, habe ich mich gefreut, wie die Linien lebendig wurden und dadurch die Figuren was erzählen, die Geschichte wächst und so einen ganz eigenen Charakter bekommt, den ich selber nie hätte erzeugen können", schwärmt Szenarist Flix über die Zusammenarbeit.Reinhard Kleist ergänzt: "Wir haben uns sehr genau darauf verständigt, wie die Farbigkeit sein soll, sehr nah an den frühen Morris-Alben. Das war wirklich ein Hin- und Herschicken von den Seiten und letztendlich sind wir bei einem sehr schönen Entwurf gelandet, der die Farben sehr erzählerisch einsetzt."Wie die Brüder Grimm begeben sich auch Flix und Reinhard Kleist auf Lesetour zu ihrem sagenhaften Western. Sie können die Künstler auf dem internationalen Comic-Salon Erlangen (04.-07. Juni) oder auf ihrer Lesereise (https://www.egmont.de/pressemitteilungen/lucky-luke-trifft-die-brueder-grimm-flix-und-reinhard-kleist-auf-wanderschaft-entlang-der-deutschen-maerchenstrasse/) (13.-18. Juni) entlang der Deutschen Märchenstraße treffen.In unserem Presseportal (https://egmont-presseportal.de/) zur Lucky Luke-Hommage stellen wir Ihnen ab sofort umfangreiches EPK/APK Material sowie Skizzen und Panel für Ihre Besprechung zur Verfügung. Beachten Sie auch hier die Sperrfristen."Lucky Luke - Die Grimm Brothers" ISBN: 978-3-7704-1184-9, (HC - D: EUR 17,00, A: EUR 17,50; SC - D: EUR 9,99, A: EUR 10,00) ist ab sofort als Hard- und Softcover im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich. Außerdem erscheint eine auf 1.500 Exemplare limitierte Vorzugsausgabe. ISBN: 978-3-7704-1185-6 (D: EUR 59,00, A: EUR 60,70).Für Interviewtermine mit Flix, Reinhard Kleist oder dem Lucky Luke-Verleger Wolf Stegmaier sowie Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Till ReischlPR Egmont VerlagsgesellschaftenRitterstraße 2610969 BerlinPhone: 0171 4964227E-Mail: t.reischl@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6290550