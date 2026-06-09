Während viele Halbleiterwerte im Zuge des KI-Booms neue Rekordstände erreicht haben, verlief die Kursentwicklung der Microchip Technology-Aktie deutlich verhaltener. Der Kurs stieg seit März in der Spitze zwar um rund +66%, allerdings korrigierte er wieder. Am Dienstag steht er aktuell bei 91,40 US$. Die Frage lautet daher: Handelt es sich bei Microchip um einen unterschätzten Profiteur des KI-Trends? KI-Rechenzentren eröffnen neue Wachstumschancen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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