Die Babyboomer sind die größte und vermögendste Generation. Wer sich frühzeitig mit steueroptimiertem Schenken und Vererben beschäftigt, profitiert von der größten Vermögensverschiebung der kommenden Jahre. Deutschlands vermögendste Generation - die BabyboomerDie Babyboomer verfügen über das höchste Vermögen aller Altersgruppen. In der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen liegt das Medianvermögen bei 241.100 Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie der Gesamtmedian von 103.100 Euro. Die obersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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