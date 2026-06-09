Die Auftragsmaschine von Nordex Group läuft weiter auf Hochtouren. Nachdem das Unternehmen zuletzt mehrere Großaufträge aus Deutschland gemeldet hatte, folgen nun weitere Bestellungen aus Südeuropa und der Türkei. Mit neuen Projekten über insgesamt 155 MW stärkt Nordex seinen Auftragsbestand und baut gleichzeitig sein margenstarkes Servicegeschäft weiter aus. Für Anleger zeigt sich damit erneut: Die Nachfrage nach Onshore-Windenergieanlagen bleibt trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten auf einem hohen Niveau. 34 neue Turbinen für internationale Projekte Die neuen Aufträge umfassen insgesamt 34 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin