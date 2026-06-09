Datum der Anmeldung:
05.06.2026
Aktenzeichen:
B11-63/26
Unternehmen:
WEMAG AG; Anteils- und Kontrollerwerb an und über die WEMACOM Telekommunikation GmbH und Erwerb von Vermögen der Stadtwerke Schwerin GmbH sowie Erwerb von Vermögen der WEMACOM Telekommunikation GmbH durch die Stadtwerke Schwerin GmbH, alle in Schwerin
Produktmärkte:
Betrieb und Zugang zu Telekommunikationsnetzen, Vertrieb von Telekommunikationsdienstleistungen an Endkunden
05.06.2026
Aktenzeichen:
B11-63/26
Unternehmen:
WEMAG AG; Anteils- und Kontrollerwerb an und über die WEMACOM Telekommunikation GmbH und Erwerb von Vermögen der Stadtwerke Schwerin GmbH sowie Erwerb von Vermögen der WEMACOM Telekommunikation GmbH durch die Stadtwerke Schwerin GmbH, alle in Schwerin
Produktmärkte:
Betrieb und Zugang zu Telekommunikationsnetzen, Vertrieb von Telekommunikationsdienstleistungen an Endkunden
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