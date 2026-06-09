Datum der Anmeldung:
03.06.2026
Aktenzeichen:
B3-70/26
Unternehmen:
DUBAG Investment Advisory GmbH, München; mittelbarer Erwerb der Holcim Technical Solutions and Products GmbH, Edingen-Neckarhausen
Produktmärkte:
(Compounder) Bahnenware, Bodenbeläge für Luftfahrt und Straßenmarkierungen, technische Gummi- und Elastomerprodukte
03.06.2026
Aktenzeichen:
B3-70/26
Unternehmen:
DUBAG Investment Advisory GmbH, München; mittelbarer Erwerb der Holcim Technical Solutions and Products GmbH, Edingen-Neckarhausen
Produktmärkte:
(Compounder) Bahnenware, Bodenbeläge für Luftfahrt und Straßenmarkierungen, technische Gummi- und Elastomerprodukte
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