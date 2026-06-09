Datum der Anmeldung:
01.06.2026
Aktenzeichen:
B1-91/26
Unternehmen:
Doblinger Beteiligung GmbH, München; Erwerb von Anteilen an der und Alleinkontrolle über die Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft, München
Produktmärkte:
Vermietung von Gewerbeflächen an den (Einzel-)Handel
01.06.2026
Aktenzeichen:
B1-91/26
Unternehmen:
Doblinger Beteiligung GmbH, München; Erwerb von Anteilen an der und Alleinkontrolle über die Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft, München
Produktmärkte:
Vermietung von Gewerbeflächen an den (Einzel-)Handel
© 2026 Bundeskartellamt