Nach unserem gestrigen Fokus auf defensive Qualitätswerte in Europa und den USA richtet sich der Blick nun auf eine Region, die in der aktuellen globalen Sektorrotation zunehmend an Bedeutung gewinnt: Asien. Während viele Anleger noch auf die westlichen Märkte schauen, eröffnen sich in Fernost attraktive Chancen bei Unternehmen mit hoher Qualität, soliden Geschäftsmodellen und überzeugenden Wachstumsperspektiven.
Wir haben zwei ausgewählte asiatische Qualitätsaktien identifiziert, die unser gestriges Investment-Setup ideal ergänzen und zusätzliche Stabilität sowie Diversifikation ins Depot bringen können.
Welche Titel jetzt besonders interessant sind und warum sie auf unserer Empfehlungsliste stehen, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe. KLICKEN SIE HIER
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