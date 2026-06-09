Charlotte, NC (www.anleihencheck.de) - Rushabh Amin, Portfoliomanager für Multi-Asset-Lösungen bei Allspring Global Investments, äußert sich zur bevorstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank.Entsprechend den Marktpreisen würden die Experten von Allspring Global Investments erwarten, dass die EZB bei ihrer Sitzung im Juni die Zinsen anheben und den Leitzins auf 2,25 Prozent erhöhen werde. Die EZB habe proaktiv Forward Guidances gegeben und dabei auf das zunehmende Risiko höherer Inflationserwartungen im Markt hingewiesen. Diese Sichtweise sei im EZB-Rat nicht einstimmig, da die Entscheidungsträger die Fehler des Zyklus 2022/23 gegen die sich abschwächenden Wachstumsaussichten abwägen müssten. Was die bis zum Jahresende eingepreiste kumulative Zinsanhebung von 65 Basispunkten betreffe, würden die Experten von Allspring Global Investments die Marktpreisbildung für recht aggressiv halten und eher eine abwartende Haltung erwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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