Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das technische Bild beim Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ist getrübt, so die Analysten der Helaba.Mit dem Wechsel auf den September-Kontrakt habe sich nichts Wesentliches verbessert. Der nachhaltige Bruch der Unterstützungen an den 21- und 55-Tagelinien eröffne Raum auf der Unterseite. Zudem seien die quantitativen Indikatoren als belastend einzustufen. MACD und Stochastik würden sich unterhalb der Signallinien gen Süden richten und der DMI stehe auf Verkauf. Zwar sei der ADX noch niedrig, er sinke aber nicht mehr. Eine mögliche Haltezone finde der Future um 124,62, gefolgt von dem Märztief bei 124,45. Darunter wäre das Kontrakttief bei 123,77 ins Visier zu nehmen. Widerstände würden die gleitenden Durchschnitte bei 125,39 (21T) und 125,47 (55T) leisten. (09.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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