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XTB
09.06.2026 09:49 Uhr
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BÖRSE AKTUELL: Zurück zu den Gewinnen (09.06.2026)

Die jüngste Eskalation zwischen Israel und Iran sorgte zunächst für erhebliche Unsicherheit an den Finanzmärkten. Nachdem beide Seiten auf Druck aus Washington weitere Angriffe aussetzten, entspannte sich die Lage jedoch deutlich. Diese Entwicklung half dabei, die Nervosität der Anleger zu reduzieren und unterstützte die Erholung vieler Aktienmärkte.

Markt News: US-Börsen schließen im Plus

Die wichtigsten US-Indizes konnten den Handelstag mit Gewinnen beenden:

  • S&P 500: +0,3%
  • Nasdaq Composite: +0,9%

An den europäischen Börsen zeigte sich dagegen ein gemischtes Bild. Allerdings fielen die Verluste deutlich geringer aus als noch zum Wochenschluss.

Gewinner in Europa

  • Italienischer FTSE MIB: +0,6%
  • Britischer FTSE 100: +0,1%
  • Polnischer WIG20: +0,6%

Verlierer in Europa

  • DAX: -0,6%
  • Französischer CAC 40: -0,2%
  • Spanischer IBEX 35: -0,7%

Markt News: Geopolitische Risiken bleiben bestehen

Die schwerste Krise zwischen Israel und Iran seit April scheint vorerst entschärft.

  • Israel behält sich gezielte Operationen im Südlibanon vor, falls die Hisbollah ihre Angriffe wieder aufnehmen sollte.
  • Iran kündigte seinerseits an, auf erneute israelische Luftangriffe im Libanon reagieren zu wollen.

Trotz der aktuellen Beruhigung bleibt die geopolitische Lage ein wichtiger Faktor für die Börse aktuell....


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