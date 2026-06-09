Im Jahr 2025 verzeichnete monday.com in der EMEA-Region ein Umsatzwachstum von 26 gegenüber dem Vorjahr

Barnett wird eine treibende Kraft bei der bislang größten Umgestaltung von monday.com sein

monday.com (Nasdaq: MNDY), die KI-Arbeitsplattform, die Strategien in großem Maßstab in die Praxis umsetzt, gab heute die Ernennung von Ben Barnett zum General Manager (GM) für Europa, den Nahen Osten und Afrika bekannt ein wichtiger Meilenstein in der globalen Expansion des Unternehmens.

Ben, der seit fünf Jahren bei monday.com tätig ist, verfügt über zehn Jahre Erfahrung in leitenden B2B-Vertriebspositionen bei Softwareunternehmen und hat seit seinem Eintritt im Jahr 2021 ein bedeutendes, nachhaltiges Wachstum bei monday.com in Großbritannien und Irland vorangetrieben.

In seiner neuen Position gehören zu Bens Prioritäten die Umsetzung der EMEA-Markteinführungsstrategie von monday.com, der Ausbau wichtiger Partnerschaften sowie die Stärkung der kürzlich angekündigten KI-Arbeitsplattform. Er ist in London ansässig.

Bens Beförderung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem monday.com auf einer Phase raschen regionalen Erfolgs aufbaut, wobei der Umsatz in der EMEA-Region im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 26 gestiegen ist. Im vergangenen Jahr hat monday.com seinen regionalen EMEA-Hauptsitz in Fitzrovia, London, erweitert und belegt nun eine Fläche von rund 7.400 Quadratmetern auf drei Etagen, auf der mehr als 370 Mitarbeiter tätig sind; zudem wurden Büros in Paris und München eröffnet. In der EMEA-Region von monday.com, zu der London, München, Paris, Tel Aviv und Warschau gehören, sind mehr als 2.250 Mitarbeiter beschäftigt.

monday.com hat soeben die bedeutendste Veränderung in seiner Geschichte vollzogen und sein Produkt von einer Lösung für das Arbeitsmanagement zu einer einheitlichen KI-Arbeitsplattform umgestaltet, auf der Mitarbeiter und Agenten als ein Team zusammenarbeiten, Aufgaben bewältigen und Abläufe steuern.

Ben Barnett, General Manager für EMEA bei monday.com, sagte: "Die EMEA-Region ist eine der spannendsten Wachstumsgeschichten von monday.com, und ich hatte das Privileg, diese Entwicklung aus nächster Nähe mitzuerleben. Es ist ein einzigartiges Privileg, die Gelegenheit zu erhalten, eine Region mit einer so vielfältigen geschäftlichen und kulturellen Geschichte und Nuancen zu leiten, die durch einen gemeinsamen Geist der Tatkraft und des Unternehmertums verbunden ist. Während wir nun in ein von KI geprägtes Zeitalter eintreten, bin ich stolz darauf, diese Rolle als Geschäftsführer zu übernehmen und unseren Kunden die Werkzeuge und die Beratung zu bieten, die sie benötigen, um Technologie auf eine Weise und in einem Tempo zu nutzen, die für sie funktioniert."

Casey George, Chief Revenue Officer bei monday.com sagte: "Ben hat maßgeblich dazu beigetragen, unser EMEA-Geschäft auf Hochtouren zu bringen, und dabei stets die Kompetenz und Präzision unter Beweis gestellt, die für die Expansion in komplexen Märkten erforderlich sind. Er war von Anfang an bei der Gründung unserer Niederlassung in London dabei, und das umfassende Wissen, die Beziehungen sowie das geschäftliche Gespür, die er sich in den letzten fünf Jahren in dieser Region aufgebaut hat, sind ein außerordentlicher Gewinn. Er versteht unsere Kunden, unsere Partner und unsere Mitarbeiter auf eine Weise, wie es nur möglich ist, wenn man bei jedem Kapitel dieser Wachstumsgeschichte dabei war. Unter seiner Führung sind wir bestens aufgestellt, um unseren Jahresplan zu beschleunigen und die nächste Entwicklungsstufe der Unternehmens-KI anzuführen."

Über monday.com

monday.com ist die KI-Arbeitsplattform, die Ihnen nicht nur dabei hilft, Aufgaben zu verwalten und zu koordinieren, sondern diese auch für Sie erledigt. Über 250.000 Kunden weltweit nutzen monday.com, um Menschen, Arbeitsabläufe und KI-Agenten auf einer flexiblen Plattform zusammenzubringen, auf der KI nicht nur unterstützt, sondern auch selbst Aufgaben ausführt. Von Arbeitsmanagement und CRM bis hin zu Service und Entwicklung jedes Produkt von monday.com läuft auf derselben KI-Ebene, automatisiert Aufgaben, führt Arbeitsabläufe aus und hilft Teams dabei, mit weniger Aufwand exponentiell mehr zu leisten.

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