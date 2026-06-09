Moderne Technologie ermöglicht präzisere Marktforschung durch verifiziertes Kaufverhalten

BERLIN, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Numerator, ein Unternehmen für Verbraucherdaten und Technologie, gibt heute bekannt, dass sein deutsches Umfrage-Panel die Marke von 50.000 monatlich aktiven Panelist:innen überschritten hat. Dieser Meilenstein wird ein Jahr nach dem Markteintritt von Numerator in Deutschland erreicht und erweitert die Möglichkeiten des Unternehmens, Marken und Händlern hochwertigere Marktforschung auf Basis verifizierter Kaufdaten bereitzustellen.

Verified Voices ist die On-Demand-Umfrageplattform von Numerator, die es Marken und Händlern ermöglicht, Konsument:innen gezielt auf Basis ihres realen, verifizierten Kaufverhaltens zu befragen. Die Panelist:innen teilen demografische sowie psychografische Daten, laden Belege hoch und nehmen an kaufbasierten Umfragen teil. Numerator identifiziert relevante Käufer:innen anhand verifizierter Belege, statt sich auf Erinnerungswerte, Selbstauskünfte oder umfangreiche Screener zu verlassen.

Hierfür übermitteln die Teilnehmer:innen ihre Kaufbelege per Scan, über verknüpfte E-Mail-Konten oder die Verknüpfung von Treueprogrammen von führenden Händlern wie Rewe, Lidl und Amazon. Dies liefert ein besonders umfassendes Bild des realen Einkaufsverhaltens. In Deutschland erfasst Numerator auf diese Weise durchschnittlich 1,5 Millionen Einkäufepro Monat über alle Einkaufskanäle hinweg. Die kaufbasierte Zielgruppenansprache wird mit mehr als 500 demografischen und psychografischen Merkmalen kombiniert. So erhalten Marken und Händler ein tiefes Verständnis dafür, wer ihre Kund:innen sind, welche Produkte sie erwerben und welche Faktoren ihre Kaufentscheidungen beeinflussen.

Diese Datengrundlage ermöglicht es Unternehmen, Käufer:innen bis auf die Produktebene zu identifizieren und gezielt zu befragen. Die direkte Verknüpfung von Befragungsergebnissen mit verifizierten Käufer:innen reduziert Erinnerungsverzerrungen, verringert den Aufwand für komplexe Screenings und schließt sowohl unqualifizierte Teilnehmer:innenals auch Bot-Antworten effektiv aus. Das Ergebnis sind kürzere, relevantere Umfragen mit einer durchschnittlichen Antwortquote von 60 % in Deutschland. Unternehmen erhalten dadurch schneller umsetzbare Erkenntnisse für ihre Geschäftsentscheidungen.

"Da KI-generierte Antworten und professionelle Umfrageteilnehmende immer häufiger werden, sind Unternehmen mehr denn je auf valide Methoden angewiesen, um direkten Zugang zu echten, aktiven Käufer:innen zu erhalten", erklärt Fabian Gruß, Go to Market Germany bei Numerator. "Unser deutsches Panel mit über 50.000 monatlich aktiven Panelist:innenermöglicht es Numerator, Unternehmen einen unmittelbaren und unkomplizierten Zugang zu verifizierten Käufer:innen zu bieten. Das schafft ein starkes Fundament, um das Kaufverhalten wirklich zu verstehen und fundierte, strategische Entscheidungen zu treffen."

Über Numerator

Numerator ist ein Daten- und Technologieunternehmen, das neue Maßstäbe für das Verständnis von Verbraucher:innen und Märkten setzt. Durch den Einsatz moderner Technologien und geschützter Zero-Party-Daten - basierend auf den Käufen und Befragungen von über einer Million US-Haushalten - liefert Numerator tiefgreifende Einblicke in das Konsumverhalten und die Einstellungen von Verbraucher:innen in den Bereichen Konsumgüter, Handel, Gastronomie, Technologie, Medien, Unternehmensberatung, institutionelle Investments und öffentlicher Sektor. In Deutschland umfasst das Umfragepanel Verified Voices von Numerator inzwischen mehr als 50.000 aktive Panelist:innen pro Monat. Numerator hat seinen Hauptsitz in Chicago und unterstützt Kunden in mehr als 50 Ländern - darunter viele der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Unternehmen - bei datenbasierten Entscheidungen. Erfahren Sie mehr unter www.numerator.de .

PRESSEKONTAKT:

Bob Richter | Numerator

(+1) 212-802-8588

press@numerator.com