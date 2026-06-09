DAX Prognose für Dienstag, 09.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.391 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen direkt das Tagestief. Es ging von hier aus dynamisch aufwärts. Die Bullen konnten den DAX über die 24.600 Punkte-Marke schieben und ihn auch darüber festsetzen. Gegen Mittag hat der DAX dann auch die 24.700 Punkte genommen, kam dann aber nicht mehr weiter. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Notierungen wieder nach, der Index setzte erneut unter die 24.600 Punkte-Marke zurück. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter moderat nach, am Abend konnte sich der DAX im Bereich der 24.570/50 Punkte stabilisieren. Der DAX ging bei 24.592 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

24.600 Punkte bleiben die Schlüsselmarke: Der DAX aktuell stabilisiert sich oberhalb der SMA200, muss jedoch die Widerstandszone zwischen 24.650 und 24.730 Punkten überwinden, um weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren.

Der DAX aktuell stabilisiert sich oberhalb der SMA200, muss jedoch die Widerstandszone zwischen 24.650 und 24.730 Punkten überwinden, um weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren. Bullisches Szenario leicht bevorzugt: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% rechnen wir für den heutigen Handel mit einer seitwärts bis aufwärts gerichteten Entwicklung. Oberhalb von 24.800 Punkten würde die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten wieder in den Fokus rücken.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% rechnen wir für den heutigen Handel mit einer seitwärts bis aufwärts gerichteten Entwicklung. Oberhalb von 24.800 Punkten würde die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten wieder in den Fokus rücken. Anlegerstimmung bleibt vorsichtig: Der Fear-and-Greed-Index ist auf 40 Punkte gefallen und signalisiert weiterhin Angst am Markt. Historisch können solche Stimmungswerte jedoch als Kontraindikator wirken und kurzfristige Erholungsbewegungen begünstigen.

Der DAX startete gestern bei 24.391 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt zu Handelsbeginn sein Tagestief. Im weiteren Verlauf übernahmen die Käufer die Kontrolle und schoben den deutschen Leitindex dynamisch über die Marke von 24.600 Punkten. Zeitweise konnte der DAX sogar bis auf 24.751 Punkte steigen.

Nach dem Anstieg über 24.700 Punkte fehlte jedoch die Anschlussdynamik. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Notierungen wieder nach und der Index fiel erneut unter die Marke von 24.600 Punkten zurück. Der Xetra-Handel endete bei 24.642 Punkten, während der DAX den Tageshandel bei 24.592 Punkten abschloss.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Zu den stärksten Werten im DAX gehörten:

Infineon +5,47%

adidas +2,80%

Daimler Truck +2,55%

Die schwächsten Werte waren:

BASF -3,64%

Brenntag -2,75%

Heidelberg Materials -2,53%...

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