Der internationale Makler Dubois Group hat Wouter Goudswaard zum CEO für die DACH-Region und die nordischen Länder ernannt. Goudswaard soll das Wachstum in der DACH-Region vorantreiben. Die Weiterentwicklung des Angebots für den deutschen Markt wird dabei von besonderer Relevanz sein. Seit Anfang Juni 2026 ist Wouter Goudswaard Chief Executive Officer (CEO) für die DACH-Region und die nordischen Länder beim internationalen Maklerunternehmen Dubois Group. In seiner neuen Rolle wird Goudswaard sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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