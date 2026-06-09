Inveda.net baut ihr digitales Ökosystem mit der Anbindung der Plattform DIPAY weiter aus. Über den Dienst INEX können Anwender des Inveda Makler Assistenten IMA die Plattform nutzen, die Vermittler bei der Verwaltung von Servicevereinbarungen, Honoraren und wiederkehrenden Vergütungen unterstützt. Mit der Anbindung der Plattform DIPAY erweitert die Inveda.net GmbH ihr digitales Makler-Ökosystem. Über den Integrationsdienst INEX steht die Lösung ab sofort auch Anwendern des Inveda Makler Assistenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact