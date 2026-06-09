Freilassing (ots) -TU Wien Laborstudie bestätigt herausragende Messleistung des ACE Q - Alle ACE-Modelle erfüllen höchste Anforderungen der Genauigkeitsklasse 1Die ACE Handels- und Entwicklungs GmbH gibt die Ergebnisse der aktuellen Genauigkeitsstudie der Technischen Universität Wien bekannt. In der Untersuchung (Report TUW CTA 2026/01 DE) wurde der Atemalkoholtester ACE Q unter sechs getesteten Geräten (fünf ACE-Modelle und ein Dräger-Referenzgerät) sowohl bei der Richtigkeit als auch bei der Präzision am besten bewertet.Die Studie prüfte die Geräte unter streng kontrollierten Laborbedingungen gemäß DIN EN 16280 an fünf Konzentrationsstufen (0,00 bis 0,80 Promille BAK), mit jeweils zehn unabhängigen Messungen pro Gerät und Level. Die Auswertung erfolgte über lineare Regression und Verfahrensvariationskoeffizienten (Vx0) über den gesamten relevanten Messbereich.ACE Q - Bestes GesamtergebnisDer ACE Q erreichte im Mittelwert eine Richtigkeit von 98,7 % und überzeugte darüber hinaus mit einer exzellenten Präzision (Verfahrensvariationskoeffizient von lediglich 1,5 %). Damit schnitt er sowohl bei der systematischen Abweichung als auch bei der statistischen Streuung am besten ab. Dicht dahinter folgten die weiteren ACE-Modelle XS und Y. Alle getesteten ACE-Geräte erfüllten die hohen Anforderungen der Genauigkeitsklasse 1 mit Werten von deutlich über 95 % Richtigkeit und einer Präzisionsstreuung von unter 5 %."Die TU Wien Studie ist eine starke, unabhängige Bestätigung unseres kompromisslosen Qualitätsanspruchs", sagt Bernard John, Geschäftsführer der ACE Handels- und Entwicklungs GmbH. "Wir entwickeln unsere Messtechnik kontinuierlich weiter - mit dem klaren Ziel, sowohl Privatanwendern als auch professionellen Nutzern Geräte an die Hand zu geben, auf deren Präzision sie sich in jeder Situation verlassen können."Elektrochemische Sensor-Technologie auf professionellem NiveauDer ACE Q nutzt einen hochwertigen elektrochemischen Sensor, der in seiner Selektivität und Langzeitstabilität der Technologie polizeilicher Vortestgeräte entspricht. Die Ein-Knopf-Bedienung, kurze Aufwärmphase und das klare Display machen ihn besonders alltagstauglich für verantwortungsbewusste Privatanwender, die eine zuverlässige Einschätzung ihrer Fahrtüchtigkeit wünschen.Qualität als strategischer VorteilDie Studie unterstreicht die konsistente Leistungsfähigkeit des ACE-Portfolios. Während viele günstige No-Name-Geräte mit Halbleitersensoren arbeiten und deutlich größere Abweichungen zeigen, liefern ACE-Modelle mit elektrochemischer Messtechnik messbar präzisere und reproduzierbarere Ergebnisse - ein klarer Unterschied für alle, die auf Verlässlichkeit angewiesen sind.Die vollständige Studie der TU Wien steht zum Download bereit unter: https://ots.de/ucSiioPressekontakt:Bernard JohnGeschäftsführungEmail: bernard.john@ace-technik.comMobil: +49160 930 903 91Telefon: +49 8654 588 38 0Telefax: +49 8654 / 588 38-98Website: www.ace-technik.comOriginal-Content von: ACE Handels- & Entwicklungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006072/100940558