Linz (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank dürfte diese Woche als erste unter den großen Notenbanken auf den Energiepreisschock durch den Iran-Krieg reagieren und die Zinsen anheben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Schritt sei gut vorbereitet und daher kaum überraschend - dennoch sei er bemerkenswert: Er stehe im Kontrast zur Reaktion im Jahr 2022 beim letzten Energiepreisschock infolge des Ukraine-Krieges. Damals habe die Fed den Takt vorgegeben, früh und aggressiv agiert, während die EZB verzögert gefolgt sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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