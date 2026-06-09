Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Sitzung der EZB am Donnerstag wird die makroökonomische Agenda der Eurozone bestimmen, so die Analysten von Postbank Research in ihrer aktuellen Ausgabe von "PERSPEKTIVEN Week up front".Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erscheine so gut wie sicher und sei von den Märkten bereits vollständig eingepreist worden. Dadurch würde der Einlagensatz auf 2,25% steigen, nachdem er seit Juni 2025 bei 2,00% gelegen habe. Dieser Schritt spiegele den erneuten Preisdruck wider, der hauptsächlich durch höhere Energiekosten im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt getrieben werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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