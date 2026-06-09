Bern (ots) -Seit Ende Mai fährt das neu gestaltete Tram der Spitalgruppe durch die Berner Innenstadt. Mit dem neuen Konzept "An Ihrer Seite. Ein Leben lang." stellt die Lindenhofgruppe ihre medizinischen Leistungsangebote sowie ihre Mitarbeitenden und die Ärzteschaft in den Vordergrund und präsentiert sich der Bevölkerung als erste Wahl in Bern.Seit über 10 Jahren macht die Lindenhofgruppe mit der Gestaltung von Trams in Bern auf sich aufmerksam. Seit Samstag, den 23. Mai 2026, mit einem neuen Konzept. Das Motto: "An Ihrer Seite. Ein Leben lang."Thematisiert werden die verschiedenen Lebensabschnitte von Menschen, die in Beziehung zu den medizinischen Leistungsangeboten der Lindenhofgruppe gesetzt werden. Bernerinnen und Berner haben mit der Lindenhofgruppe eine medizinische Partnerin an ihrer Seite, die sie von der Geburt bis ins hohe Alter begleitet, versorgt und pflegt. In den Vordergrund gerückt werden die medizinisch-pflegerischen Schwerpunkte der Spitalgruppe Frauenmedizin und Geburtshilfe, Onkologie, Urologie, Viszeralchirurgie sowie Bewegungsapparat."Für das Wohlergehen von Menschen an jedem Punkt ihres Lebens zu sorgen, ist unsere Mission. Unsere medizinischen Leistungsangebote und unsere hochqualifizierten Fachpersonen leisten hierfür täglich Aussergewöhnliches und es macht mich stolz, dass wir dies über unser Tram in Bern kommunizieren dürfen. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten zu diesem gelungenen Auftritt."Dr. med. Jan Wiegand, CEODas Tram ist nicht nur von aussen ein optisches Highlight in der Stadt. Im Traminneren befinden sich Tramhänger sowie Fensterkleber mit ergänzenden Informationen. Die Fotografien zeigen verschiedene Interaktionen zwischen Patientinnen, Patienten und den Mitarbeitenden, Ärztinnen und Ärzten der Lindenhofgruppe. Damit wird auch die starke, interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachberufen verdeutlicht und sichtbar gemacht.Sichtbar ist das neue Tram auf den hochfrequentierten Linien 8 und 9 in Berns Innenstadt.LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. An ihren Standorten Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 184'000 Patientinnen und Patienten, davon über 31'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie, Gefässchirurgie, Onkologie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2'600 Mitarbeitende. lindenhofgruppe.chKontakt:E-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.chOriginal-Content von: Lindenhofgruppe AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058120/100940560