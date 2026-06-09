DAX tritt auf der Stelle - Anleger blicken auf KI Bewertungen und Nahost

Der DAX zeigt sich am Dienstag leicht fester, während auch der EuroStoxx 50 mit moderaten Aufschlägen in den Handel gestartet ist. An den US Börsen deuten die vorbörslichen Indikationen ebenfalls auf einen freundlichen Handelsauftakt hin; insbesondere Technologiewerte legen zu. Der Nikkei 225 hatte den Handel in Asien hingegen leicht im Minus beendet.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht die angespannte Lage im Nahen Osten. Nach den jüngsten gegenseitigen Angriffen zwischen Israel und Iran hat sich die Situation zwar vorerst beruhigt, die Unsicherheit über eine erneute Eskalation bleibt jedoch hoch. Parallel rückt die Diskussion um die geplanten Mega Börsengänge von SpaceX, OpenAI und Anthropic in den Vordergrund. Die milliardenschweren IPOs nähren Spekulationen über eine mögliche Blasenbildung im KI und Raumfahrtsektor. Marktbeobachter verweisen insbesondere auf ambitionierte Bewertungen bei gleichzeitig teils fehlender Profitabilität.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten gerät K+S unter Druck. Die Aktie zählt zu den schwächeren Werten im vorbörslichen Handel, nachdem der Düngemittelhersteller die Ausgabe von Wandelanleihen im Volumen von rund 300 Millionen Euro angekündigt hatte. Anleger sorgen sich vor allem über mögliche Verwässerungseffekte.

Auch Evonik steht im Fokus. Hintergrund ist die geplante Umtauschanleihe der RAG Stiftung mit einem Volumen von rund 375 Millionen Euro. Der Markt reagierte verhalten; die Aktie tendierte vor Handelsbeginn schwächer.

Rheinmetall zeigt ebenfalls eine leichte Korrekturbewegung. Belastet wurde der Rüstungswert durch eine vorsichtigere Einschätzung des europäischen Verteidigungssektors durch Morgan Stanley. Nach der starken Rally der vergangenen Monate nehmen Investoren hier zunehmend Gewinne mit.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX Bull UN8DR1 9,65 23717,823474 Punkte 25,69 Open End Infineon Technologies AG Bull UN8E25 23,17 57,19631 EUR 3,49 Open End DAX Bull UN7EMJ 5,61 24162,375696 Punkte 45,27 Open End DAX Bull UG4WCV 46,77 20023,60479 Punkte 5,33 Open End DAX Bear UG2Y9N 15,09 26183,886612 Punkte 15,88 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.06.2026; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Goldman Sachs Group. Call UG7QJF 10,07 1050,00 USD 5,14 16.12.2026 DAX Put UN74DC 0,74 24400,00 Punkte 80,35 12.06.2026 Eli Lilly & Co Call UN1B93 0,31 1400,00 USD 8,17 16.09.2026 Eli Lilly & Co Call UN6NPU 1,82 1100,00 USD 3,56 17.03.2027 STMicroelectronics N.V. UN7ML2 1,90 70,00 EUR 2,22 16.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.06.2026; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100 Long UN8ZR4 1,61 28439,331035 Punkte 30 Open End Micron Technology, Inc. Long UN83VQ 7,03 843,992393 USD 9 Open End Arm Holding plc ADR Long UN8ZFE 2,91 288,725002 USD 6 Open End Rheinmetall AG Long UN83MJ 4,97 1088,285714 EUR 14 Open End Dow Jones Industrial Averange Index Long HD49ZF 9,24 42330,753869 Punkte 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.06.2026; 10:45 Uhr;

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