Im Rahmen eines virtuellen Roundtables hat der Vorstand der Formycon im Vorfeld der Hauptversammlung die FYB4Growth-Strategie greifbar vorgestellt und als Antwort auf die Herausforderungen des Jahres 2025 positioniert. Die Strategie konzentriert sich auf globale Diversifizierung, eine intelligentere Auswahl des Portfolios, operative Exzellenz und schlanke Entwicklung, einschließlich gezielter Kosten- und Zeitreduzierungen. Wir betrachten dies als ein tragfähiges Rahmenwerk, jedoch bleibt die Umsetzung entscheidend. FYB201 muss die Dynamik in den USA wiederherstellen, die Beiträge von FYB202 bleiben weiterhin ungleichmäßig, FYB203 befindet sich noch in der frühen Phase der Markteinführung, und FYB206 tritt in die Einreichungsphase ein mit weiterem Meilensteinpotenzial. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 38,00 EUR. Eine Aufzeichnung der Präsentation und der Q&A-Session ist verfügbar unter: https://research-hub.de/videos. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag
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