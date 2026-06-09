Die Aktie von GameStop sorgt erneut für kontroverse Diskussionen. Während viele Anleger noch über mögliche Übernahmen und die strategischen Pläne von CEO Ryan Cohen rätseln, rücken die jüngsten Quartalszahlen zunehmend in den Vordergrund und zeichnen ein deutlich robusteres Bild des Unternehmens als noch vor wenigen Jahren. GameStop präsentierte im ersten Quartal eine Reihe überzeugender Kennzahlen. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 835,3 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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