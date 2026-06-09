Die subglazialen Becken der Ostantarktis wurden in der Vergangenheit unabhängig voneinander untersucht. Jetzt konnten Wissenschaftler:innen erstmals einen Zusammenhang der fächerförmigen Anordnung herstellen. Ein internationales Forschungsteam hat unter dem ostantarktischen Eisschild eine riesige geologische Struktur entdeckt, die aus mehreren subglazialen Becken besteht. Zu den bekanntesten gehören die Wilkes- und die Aurora-Becken sowie das Becken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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