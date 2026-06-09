Im Vordergrund der Keynote der WWDC 2026 standen vor allem die neue KI-Version von Siri und die neuen Funktionen von Apple Intelligence. Dabei hat Apple in vielen Bereichen von iOS 27, macOS 27 und Co. kleine Verbesserungen eingebaut. Damit ihr sie nicht verpasst, haben wir sie aufgelistet. Dass Apple eher wenig Zeit auf neue Features in iOS 27 verwenden und dafür die neue KI-Version von Siri ausführlich vorstellen wird, war bereits vor der Keynote ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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