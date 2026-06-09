Digitalisierung und steigende Kundenerwartungen verändern das Business im Maklerhaus. Junge Vermittler müssen sich früh als Unternehmer positionieren. Deshalb ist der Jungmakler Award wichtiger denn je und die DKM 2026 ein Pflichttermin für den Makler-Nachwuchs. Interview mit Tobias Knörrer, Verantwortlicher für den Jungmakler Award und Geschäftsführer der bbg Betriebsberatungs GmbH (DKM-Messeveranstalter)Herr Knörrer, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Was sind die Erfolgsfaktoren eines zukunftsfesten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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