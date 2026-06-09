Die Baufinanzierung hat sichtbare Fortschritte gemacht. Analoge Abläufe wurden digitalisiert, Prozesse beschleunigt, neue Tools eingeführt. Doch ein strukturelles Problem bleibt bestehen: Die meisten dieser Entwicklungen optimieren einzelne Schritte und nicht den Prozess als Ganzes. Ein Gastbeitrag von Thomas Heiserowski, Vorstand und Co-CEO der Europace AG sowie Vorstand und CPO der Hypoport Real Estate & Mortgage AGWer heute eine Immobilie finanziert, bewegt sich weiterhin durch ein fragmentiertes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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