DJ AUKTION/Grüne Bundesanleihen aufgestockt
DOW JONES--Die deutsche Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2035 fällig werdende grüne Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. Mai:
=== Emission 2,50-prozentige grüne Bundesanleihe mit Laufzeit 15.Februar 2035 Volumen 500 Mio EUR Bietungsvolumen 768 Mio EUR Zuteilungsbetrag 453 Mio EUR Zeichnungsquote 1,7 (2,6) Durchschnittsrendite 2,98% (3,0%) Settlement 11.Juni ===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 09, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News