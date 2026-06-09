Die HanseMerkur hat ihr digitales Gesundheitsangebot in der Reiseversicherung erweitert. Künftig haben Kunden Zugang zu einem Online-Arzt, Online-Hautarzt und einen digitalen Symptomchecker. Die Tools sind jederzeit und weltweit verfügbar, so der Versicherer. Der Hamburger Versicherer HanseMerkur hat sein digitales Gesundheitsangebot für Reisende weiter ausgebaut. Künftig bietet die HanseMerkur Reiseversicherung mit dem Online-Arzt, Online-Hausarzt und dem digitalen Symptomchecker drei neue Gesundheitsleistungen. Den vollständigen Artikel lesen ...
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